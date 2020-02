Via Turati e piazza Ruggero Settimo, l'Ottava circoscrizione: "S'istituisca il doppio senso"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio dell’Ottava Circoscrizione, all’unanimità di tutti i consiglieri, ha approvato una mozione con la quale chiede all'amministrazione l’istituzione del doppio senso di marcia in via Turati e piazza Ruggero Settimo. - mozione - proposta : serve ordinanza dell'ufficio Traffico.

La proposta, finalizzata a rendere più scorrevole la circolazione, necessita comunque di un'ordinanza dell'ufficio Traffico per diventare operativa. "Da quando hanno preso avvio i lavori per l'Anello ferroviario, che stanno interessando il Politeama, in tutta l'area si verificano giornalmente degli ingorghi. Gli unici varchi per poter raggiungere il lato mare della città, per chi arriva dal lato monte, sono via Cavour e via la Farina. Con l’istituzione del doppio senso di marcia di via Turati e piazza Ruggero Settimo (per complessivi 140 metri) si potrebbe raggiungere più agevolmente il lato mare della città tramite via Domenico Scinà e piazza Luigi Sturzo, senza necessità di dover raggiungere via Cavour o piazza Croci", scrivono i consiglieri dell'Ottava circoscrizione.