Quinta circoscrizione: "Si istituisca osservatorio su pulizia strade, differenziata e ingombranti"

Approvata dal Consiglio della Quinta circoscrizione una mozione che propone l'istituzione di un osservatorio sulla pulizia delle strade, sulla raccolta differenziata e sui rifiuti ingombranti. Il testo, proposto dal consigliere Umberto Lo Sardo (Forza Italia), è stato esitato favorevolmente all'unanimità dei presenti.

"Dalla Quinta allo zero": questo il nome scelto per l'osservatorio, che punta "a vigilare e prevenire principalmente le discariche abusive" e in generale "a reprimere i reati ambientali".

"Considerata la necessità di monitorare attentamente la situazione e di verificare la nuova modalità di raccolta differenziata nel quartiere Borgo Nuovo, il Consiglio della Quinta circoscrizione propone di istituire un osservatorio che abbia il compito di monitorare, fare sondaggi e garantire il percorso verso una politica di rifiuti zero". La composizione e la durata dell'osservatorio sarà stabilita dopo conferenza di servizio con il presidente della Rap, l'assessore all'Ambiente, il dirigente comunale preposto e il comandante della polizia municipale.