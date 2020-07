"Orlando ultimo è complotto degli industriali", Gelarda replica a Catania: "Meglio stare zitti"

"Leggo senza stupore le farneticazioni dell'assessore Catania su Facebook, secondo cui Orlando sarebbe vittima di un complotto degli industriali per la mancata privatizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti e che per questo sarebbe stato volutamente collocato in fondo alla classifica di gradimento dei sindaci. Se così fosse va detto che comunque gli industriali sarebbero stati ampiamente facilitati nel loro complotto, avendo ricevuto qualche soffiata su una città che annega nella spazzatura e nel buio. O su una città che, altra tesi complottista, secondo alcuni avrebbe la vergogna di 500 salme in attesa di sepoltura". Questa la (contro) replica del consigliere leghista Igor Gelarda alle affermazioni di Giusto Catania.

L'assessore al Traffico, commentando la classifica del Sole24ore nella quale Orlando viene piazzato all'ultimo posto come indice di gradimento, aveva scritto sui social: "Se l’amministrazione comunale di Palermo avesse deciso di privatizzare il servizio di smaltimento rifiuti, invece di rinnovare per i prossimi 15 anni l’affidamento ad un’azienda interamente pubblica, il giornale di Confindustria avrebbe certamente collocato Orlando in testa a tutti i sondaggi. Oppure c’è qualcuno che pensa che il giornale di Confindustria non abbia nulla a che fare con le scelte economiche dei Comuni di questi ultimi trent’anni di privatizzazioni? Ci sono tanti nodi irrisolti in città – afferma ancora Catania nel suo post – governare Palermo è difficile e serve uno sforzo in più per risolvere ancora tanti problemi… ma il sondaggio del Sole 24 Ore serve a costruire una opinione, ad alimentare un dibattito, a consolidare l’opinione che per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici c’è solo una ricetta: la privatizzazione. E' la vecchia (e fallimentare) proposta di Confindustria e del suo giornale… e così Orlando e la sua amministrazione non possono che essere ultimi“.

"L'assessore Catania - continua Gelarda - farebbe bene a praticare un po' di più il silenzio e la riflessione, piuttosto che esporre se stesso e la città che purtroppo rappresenta al ridicolo. Apprezziamo molto di più il silenzio del sindaco Orlando, probabilmente conscio del fatto che questa classifica di ieri sia il suggello definitivo alla fine della sua era politica, non solo come sindaco di Palermo".