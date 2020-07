Orlando: "Non siederò mai accanto a Samonà, non rinnega fascismo e nazismo"

"L'intera Giunta comunale di Palermo non siederà mai accanto all'assessore alla Cultura della Sicilia Alberto Samoná. Il non aver mai chiesto scusa per le sue posizioni su fascismo e nazismo è incompatibile con la nostra visione del mondo". E' il duro annuncio dato dal sindaco Leoluca Orlando, sul neo assessore ai Beni culturali della Sicilia, il leghista Alberto Samonà.

"La stessa sera dell'annuncio - ha detto Orlando durante la presentazione del neo assessore alla Cultura di Palermo Mario Zito - ho telefonato al governatore Nello Musumeci per dirgli che non posso accettare la scelta di una persona che non ha mai rinnegato sia il nazismo che il fascismo".

Dopo le affermazioni di oggi di Orlando su Samonà, è intervenuto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Il sindaco di Palermo - ha dichiarato il governatore - dice che la sua amministrazione comunale non vorrà avere rapporti con l’assessore regionale Alberto Samonà. Una inqualificabile censura istituzionale che offende l’autonomia del mio ruolo e del governo della Regione. Una caduta di stile senza precedenti, nei rapporti di leale collaborazione tra istituzioni, che va ben oltre ogni pur legittima critica politica. Pazienza: ce ne faremo una ragione”.

Il diretto interessato, Alberto Samonà, all'agenzia Adnkronos, ha detto: "Personalmente nutro profonda stima nei confronti del professor Mario zito, con cui l'assessorato regionale dei beni culturali è pronto a collaborare su progetti concreti. Non replico alle affermazioni di Orlando, che da tempo ha lasciato Palermo in balia di un evidente vuoto amministrativo. E d'altronde, non per caso è all'ultimo posto nella classifica di gradimento dei sindaci italiani".