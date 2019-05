Aula bunker, Orlando saluta Conte e poi va via: "No ai comizi"

Leoluca Orlando, con tanto di fascia tricolore, qualche minuto prima delle 10 questa mattina ha accolto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico davanti all'ingresso dell'Aula bunker. Dopo i saluti istituzionali, il sindaco è andato via. "Mi ero augurato che qualsiasi presenza istituzionale oggi a Palermo e all'Aula Bunker - ha motivato Orlando - non si trasformasse in occasione per comizi pre-elettorali. Ho appreso che purtroppo non sarà così col previsto intervento di chi solo tre giorni fa ha attaccato i magistrati siciliani. Il dovere di rispettare la memoria di quell'Aula, del Pool antimafia che vi realizzò il primo maxi processo, del Comune di Palermo che a quel processo per la prima volta si costituì Parte civile; soprattutto il dovere del rispetto della memoria di chi si è battuto a costo della vita contro ogni violenza e violazione dei diritti e del diritto, quel dovere mi impone di non essere presente all'Aula Bunker purtroppo trasformata in piazza per comizi".

Il sindaco ha preferito andare in piazza Magione, con i giovani: "Celebrerò insieme a loro il grande cammino di questa città che è andata avanti perché è stata intransigente senza fare sconti". Così Orlando ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto se fosse sua intenzione incontrare il Ministro Salvini.

Il primo cittadino non è l'unico ad aver scelto, quest'anno, di non essere presente alle celebrazioni per il 27esimo anniversario della strage di Capaci dentro il carcere. Anche il presidente della Regione Nello Musumeci e il presidente della Commissione antimafia Claudio Fava hanno dato forfait. Quest'ultimo ha deciso di partecipare alla contromanifestazione organizzata a Capaci da Anpi e Arci motivando con parole forti la sua scelta: "Hanno trasformato il ricordo del giudice Falcone nel festino di Santa Rosalia. Al posto dei vescovi e dei turibolanti che spargono incenso, domani ci saranno i ministri romani". "Il troppo veleno" e "il poco rispetto per Falcone" sono invece le motivazioni alla base della scelta fatta dal Governatore siciliano.