Stop alla plastica in mare e sulle spiagge, Caracausi (Idv): "Approvato ordine del giorno"

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno presentato dalla Terza commissione consiliare, presieduta da Paolo Caracausi (Idv), e controfirmato da tutti i rappresentanti politici dell’Aula, che impegna il sindaco a emanare adeguati provvedimenti per il divieto dell'uso e del trasporto della plastica a mare, in spiaggia e sulle barche. “Un ordine del giorno chiesto con forza dai rappresentanti del laboratorio ambiente di Idv ed in particolare da Beatrice Feo Filangeri ed Elvira Vernengo, neo responsabili del laboratorio nazionale e regionale – dice Caracausi – secondo quello che è ormai l’indirizzo europeo. I nostri mari subiscono da anni l'inquinamento da plastica che ha raggiunto livelli altissimi, è indispensabile che le Amministrazioni si pongano il problema in maniera seria e inizino a prendere provvedimenti drastici per contrastarlo con efficacia”.