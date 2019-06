Ordinanza rifiuti, Caracausi (Idv): “Buon inizio, Palermo deve tornare pulita o rivedere guida delle aziende”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, per far tornare la città pulita era un atto necessario che condividiamo: da tempo chiediamo che si prendano seri provvedimenti e si inizi un nuovo percorso fatto di controlli anche sulle attività commerciali che vendono mobili, elettrodomestici e materassi e che non sappiano come smaltiscano quelli vetusti”. Lo dice il presidente della Terza commissione del consiglio comunale di Palermo, Paolo Caracausi (Idv). “Non crediamo che in un mese si possano risolvere tutti i problemi – continua Caracausi – ma certo è un buon inizio anche per educare gli incivili. Il consiglio comunale deve fare la sua parte col nuovo regolamento sui rifiuti che prevede ispettori e sanzioni più pesanti, ma ci auguriamo che Rap e Reset facciano intanto la loro riorganizzando servizi e personale: in caso contrario, inviteremo il sindaco a rivedere la governance delle due aziende e a prendere provvedimenti contro i dirigenti. I palermitani che pagano le tasse hanno diritto a una città pulita e a servizi adeguati”.