Villaggio Ruffini: "Aprite quell'oratorio e fateci giocare i bambini del quartiere"

"Aprite quell'oratorio e mettetelo a disposizione dei bambini del quartiere", questo l'appello lanciato dal consigliere della settima circoscrizione Salvo D'Asta al parroco della chiesa Maria Santissima Consolatrice a Villaggio Ruffini.

"Non capisco - afferma D'Asta - perchè il parroco non dà la possibilità ai tantissimi bambini della zona di usufruire di uno spazio che sarebbe di grande importanza. E senza dare nessun tipo di spiegazione. L'attività sociale per il nostro territorio, ma in generale per tutta la città di Palermo, è fondamentale per la crescita educativa dei bambini. Avere un punto di riferimento, come potrebbe esserlo un oratorio, sicuramente li toglierebbe dalla strada e dalla possibilità di delinquenza. Mi spiace che il parroco non la pensi così, lui che dovrebbe dare l'esempio essendo un uomo di pace. Invece preferisce lasciare questo spazio nel degrado".

L'intenzione del consigliere è quella di organizzare una manifestazione di protesta con la gente del quartiere. "Sto creando un'associazione di volontari a disposizione del territorio - conclude D'Asta - manca solo la struttura dove operare".

