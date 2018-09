Quante opere incompiute a Palermo: pool di tecnici della Regione in azione

Procede a ritmi serrati l'attività della task force sulle opere incompiute voluta dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Nei giorni scorsi il pool di tecnici, individuato dall'assessorato alle Infrastrutture, per l'implementazione delle azioni volte a fronteggiare, accelerare e risolvere le criticità delle opere incompiute del territorio regionale, ha tenuto delle audizioni a Palermo.

La task force itinerante ha fatto il punto anche con lo Iacp di Palermo. La prossima settimana si terranno gli incontri anche a Palermo con i Comuni di Alimena, Bompietro, Castelbuono, Marineo.

"Il quadro che sta emergendo vede opere bloccate o rimaste incomplete per problemi burocratici non difficilmente superabili - spiegano dall'assessorato regionale alle Infrastrutture -, accanto a opere con difficoltà maggiori e, infine, un cospicuo numero di incompiute che, in realtà, non possono considerarsi tali".