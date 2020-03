Il 9 marzo 1979 l'omicidio del segretario Dc Reina, Orlando: "Non si è piegato alla mafia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Ancora una volta e con sempre maggiore convinzione rendiamo omaggio alla figura di Michele Reina che ha sacrificato la propria vita per sconfiggere le logiche di convivenza tra la criminalità mafiosa e la politica negli anni più bui della nostra città. Il non piegarsi alle pressioni verso un mancato rinnovamento della politica nella nostra Regione è stato, è, e sarà sempre un grande esempio per tutti coloro che hanno una visione politica e di comunità assolutamente diversa”.

Lo ha detto il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, Leoluca Orlando, ricordando Michele Reina, segretario provinciale della Democrazia Cristiana ed ex assessore comunale assassinato dalla mafia il 9 marzo 1979.