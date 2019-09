Strisce blu, mozione del consigliere Russo: "Comune garantisca i parcheggi liberi"

Garantire la quota di parcheggi liberi e riservati a gestanti (zone bianche e rose), prevista per legge, nelle aree in cui il Comune ha istituito le strisce blu. Lo chiede con una mozione il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Mimmo Russo, che chiede all'amministrazione di rispettare "l’art. 7 del Codice della strada e la circolare 1712 del 30 marzo 2012 del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sanciscono la compresenza di strisce bianche con quelle blu ad eccezione di aree pedonali, zone a traffico limitato e zone di particolare rilevanza urbanistica".

"La norma parla di alternanza ed equivalenza dei parcheggi liberi nelle vicinane delle aree a sosta tariffata" sottolinea il consigliere Russo, chiarendo che "la sua è una battaglia per togliere i privilegi e al contempo rispettati i diritti dei cittadini. I parcheggi liberi lo sono". La precisazione arriva dopo le polemiche divanmpate per l'ordine del giorno approvato dal Consiglio (primo firmatario proprio Mimmo Russo) che prevede l'abolizione della fascia libera di parcheggio dalle 14 alle 16. Richiesta che l'amministrazione ha accolto e che presto si tramuterà in un'ordinanza dirigenziale del settore Traffico.

Nella mozione presentata oggi, Russo impegna "sindaco, Giunta e Consiglio, ove il Codice della strada lo preveda, ad istituire le strisce rosa per le gestanti con segnaletica anche verticale". "Se non fosse ancora chiaro - conclude - ribadisco che ho preso un impegno nei confronti dei diritti dei cittadini, cercando di abolirne i privilegi per alcune specifiche categorie".