Nuove linee tram, Sinistra Comune: "Migliorerà la qualità della vita"

"Il futuro deve essere eco e green. Il tram, sostenibile, veloce e puntuale è il futuro di una città che va al passo coi tempi: ridurrà il traffico veicolare e lo smog. Esprimo soddisfazione per la qualità progettuale che incentiverà la mobilità dolce e punterà alla progressiva pedonalizzazione di aree urbane sempre più ampie". Lo dice Giusto Catania (Sinistra Comune), in merito ai progetti per le nuove linee del tram.

Secondo Catania "nella visione futura della città, bisognerà muoversi a piedi e avvalersi dei mezzi pubblici. Le tecnologie all'avanguardia, inoltre, come quelle previste per i nuovi tram, utilizzeranno un sistema wireless, silenzioso e non inquinante, e si ricaricheranno autonomamente. La realizzazione di questo progetto produrrà un miglioramento complessivo della viabilità, una riqualificazione urbana e un miglioramento generale della qualità della vita".