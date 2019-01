Nuova giunta comunale a Partinico, Carolina Varchi (Fdi): “Pieno sostegno al sindaco Maurizio De Luca”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Il nostro partito ha creduto da sempre al progetto di cambiamento intrapreso dal primo cittadino Maurizio De Luca, al cui operato esprimiamo pieno sostegno”: con queste parole, Carolina Varchi, deputato nazionale di Fratelli d’Italia, commenta l’ufficializzazione della nuova giunta del Comune di Partinico, a due settimane di distanza dall’azzeramento. “Siamo certi – aggiunge Varchi – che, dopo la crisi, l’amministrazione ripartirà con nuovo slancio per l’attuazione del programma presentato agli elettori”. Nell’esprimere soddisfazione per la nuova squadra di assessori, le cui deleghe verranno formalizzate prossimamente, la parlamentare assicura : “Lavoreremo a fianco del sindaco per superare le divergenze all’interno del centrodestra e per far sì che tutte le forze che lo compongono possano contribuire al rilancio dell’azione politica”.