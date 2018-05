Finanziaria, nel collegato spunta una norma per tutelare i lavoratori della formazione

Un emendamento al collegato della Finanziaria per obbligare gli organismi accreditati gestori della formazione ad attingere dal bacino degli operatori già presenti nell’albo. A presentarlo è il governatore Nello Musumeci. Ne danno notizia i segretari regionali generali della Flc Cgil, Graziamaria Pistorino, della Cisl Scuola, Francesca Bellia, e della Uil Scuola, Claudio Parasporo esprimendo apprezzamento per l’iniziativa del governo che tutelare i lavoratori dell’albo della formazione professionale”.

“Si concretizzerà attraverso la legge – affermano i sindacalisti – ciò che ha rivendicato in questi anni il sindacato confederale, un elenco ad esaurimento per l’attuazione di azioni di reimpiego del personale privo d’incarico o licenziato negli anni appena trascorsi, durante la tragica crisi del sistema della formazione professionale siciliana che ha visto penalizzati prevalentemente i lavoratori del comparto e dalla quale si stenta a venire fuori. Certamente va evitato il rischio di creare aspettative per nuovi lavoratori precari senza reali prospettive occupazionali e andranno messi in atto comportamenti responsabili, ma va fatto ripartire il sistema, garantendo lavoro ed occupazione e ampliando le tutele. Il provvedimento presentato all’Ars appare già positivo per iniziare il riordino del settore”.

Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola hanno chiesto un incontro con i capigruppo parlamentari per chiedere garanzie sull’approvazione del testo che andrà in aula la prossima settimana. “Siamo certi – concludono Pistortino, Bellia e Parasporo – di incontrare la sensibilità sociale della politica al servizio dei cittadini”.