Partecipate, Sala: "Si avvii nuova stagione per le aziende"

“Auguro agli amministratori unici delle partecipate del Comune di Palermo, sia quelli confermati che quelli di fresca nomina, di avviare una stagione nuova per le aziende. L’obiettivo deve essere quello di proseguire nel percorso già tracciato, potenziando le aziende in salute e trovando le giuste misure per quelle in difficoltà come Rap o Amat, in modo da assicurare un servizio dignitoso per tutti i cittadini di Palermo”. Lo dice il capogruppo di Palermo 2022 e membro della commissione Bilancio Antonino Sala.