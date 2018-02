Regione, M5S: "Niente nomine fino al 4 marzo? Partecipate non sono poltronificio per trombati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Fino al voto per le politiche niente nomine. In Sicilia succede anche questo: già perché il presidente della Regione forse si è confuso e ha scambiato le aziende partecipate per centri di collocamento per i trombati alle prossime politiche”. Così il M5S all’Ars definisce la scelta del governatore della Sicilia Nello Musumeci di nominare i vertici delle partecipate solo dopo il 4 marzo 2018.

“E' il secondo atto – dicono i parlamentari cinquestelle - di uno spettacolo indecente, che va avanti dal 5 novembre. Dopo aver lasciato che si candidassero tre assessori Sgarbi, Ippolito e Lagalla, che prendono lauti stipendi ma sottraggono tempo ai problemi dei siciliani per la campagna elettorale, Musumeci avalla la paralisi della governance da elezioni. ll presidente della Regione è stato eletto 100 giorni fa e finora non è riuscito a portare a casa alcun risultato, a parte le dimissioni dell’assessore ai Rifiuti e gli starnazzi di Vittorio Sgarbi, che farebbe bene a occuparsi di Beni culturali in Sicilia invece di andare in giro a insultare chiunque e perdere tempo sui social”.