Partecipate e Giunta, Sinistra Comune: "Non è spartizione poltrone, ma nuova fase collegiale"

"Il coordinamento di Sinistra Comune esprime soddisfazione per la decisione del sindaco di aprire una nuova fase politica per la città, operando scelte in modo collegiale e con il coinvolgimento delle forze politiche che lo hanno sostenuto. Siamo certi che ciò avverrà allo scopo di rimettere al centro progettualità per trasformare Palermo. Questo metodo di lavoro dovrà essere valido non solo per il rinnovo dei vertici delle aziende partecipate, ma anche per la nuova composizione della Giunta". E' quanto si legge in una nota diramata da Sinistra Comune in merito al rilancio dell'azione amministrativa che il sindaco Orlando sta portando avanti con le nomine nelle Partecipate e il successivo rimpasto di Giunta.

Per il coordinamento di Sinistra Comune, come ribadito anche nel corso dell'assemblea pubblica organizzata a maggio, "questo è un passaggio di fondamentale importanza e va consumato nel più breve tempo possibile. La visione della città e le sue esigenze hanno ben poco a che vedere con la spartizione di poltrone da 'manuale Cencelli' che qualcuno vorrebbe pretestuosamente intravedere. Confidiamo nella autonomia del sindaco e nella sua capacità di guidare la nuova fase politica. Siamo certi che tutte le scelte saranno corrispondenti ai reali bisogni della città e risponderanno a criteri di autorevolezza professionale e ad indubbie qualità politiche".