Il ritorno di Giambrone alla Gesap, Ferrandelli: "Palermo a uso e consumo di Orlando"

"Giambrone manca l'elezione e torna alla Gesap. Siamo alle solite: la gestione pubblica a uso personalistico di Orlando. Mi spiace notare come non tenga conto del mancato consenso politico e continui a usare Palermo a suo uso e consumo!". A scriverlo sui suoi social è Fabrizio Ferrandelli, leader dell'opposizione in Consiglio comunale.