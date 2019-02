Iscrizione migranti all'anagrafe, Di Matteo (Popolo della famiglia): "Orlando applichi la legge"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Reputiamo inaccettabile la decisione del sindaco Orlando di iscrivere quattro migranti all'anagrafe, contravvenendo apertamente e deliberatamente alle disposizioni del decreto sicurezza". Esordisce così Nicola Di Matteo, Coordinatore Nazionale del Popolo della Famiglia, che aggiunge: "non è ammissibile per un sindaco della Repubblica Italiana venire meno al rispetto ed all'osservanza di una legge dello Stato. Dopo la trascrizione all'anagrafe dei figli di coppie omosessuali, anch'essa in aperto contrasto con la vigente normativa in materia di adozioni, un ulteriore abuso del ruolo di amministratore nell'applicazione della legge". "Sia garantito il rispetto dei ruoli e dei poteri dello Stato, a tutela della democrazia e della legalità", ha concluso lo stesso Di Matteo. Palermo 4 febbraio 2019 Ufficio Stampa Palermo