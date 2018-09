NessunotocchiSalvini, in via Ruggero Settimo gazebo di solidarietà al Ministro

Sabato 22 settembre a Palermo, in piazzetta Bagnasco (via Ruggero Settimo) i militanti della Lega allestiranno un gazebo in solidarietà al ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Dalle 16 alle 19 - si legge in una nota - sarà possibile firmare la petizione #NessunotocchiSalvini, a sostegno dell'azione del vicepremier, soggetto in questo periodo a un attacco senza precedenti, da parte di chi non vuole che l’Italia adotti una volta per tutte una politica chiara sui respingimenti, unico modo per costringere l’Europa alle proprie responsabilità e attuare gli accordi sulla redistribuzione dei migranti. Un’azione, questa, possibile, proprio grazie alla politica chiara e risoluta del ministro dell’Interno Matteo Salvini".

"L’Italia è un Paese strano – sottolinea Igor Gelarda, responsabile per gli enti locali della Lega e consigliere comunale – nel quale chi fa rispettare le leggi può finire indagato, mentre gli illegali vengono addotti come modelli da seguire”.