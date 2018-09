"Nessuno tocchi Salvini": 500 palermitani si stringono intorno al leader della Lega

Centinaia di persone ieri pomeriggio si sono avvicinate al gazebo allestito in piazzetta Bagnasco su iniziativa della Lega. I militanti, insieme al capogruppo della Lega al Consiglio Comunale e responsabile siciliano degli Enti Locali, Igor Gelarda, e al vicecapogruppo Elio Ficarra, hanno raccolto quasi 500 firme per manifestare la loro solidarietà al Ministro dell’Interno Matteo Salvini, "impegnato in un'azione volta a riaffermare la legalità e fermare anche il traffico di esseri umani dalle coste del Nord Africa", spiegano gli organizzatori che sostengono che Salvini "è soggetto in questo periodo a un attacco senza precedenti, da parte di chi non vuole che l’Italia adotti una volta per tutte una politica chiara sui respingimenti, unico modo per costringere l’Europa alle proprie responsabilità e attuare gli accordi sulla redistribuzione dei migranti. Un’azione, questa, possibile, proprio grazie alla politica chiara e risoluta del ministro dell’Interno Matteo Salvini".

“Calorosa e forte l’adesione dei palermitani a questa iniziativa, che testimonia come sia sempre più tangibile la vicinanza della gente al nostro Ministro dell’Interno - dichiara Igor Gelarda -. La lega a Palermo e in tutta la provincia sta cominciando ad avere una struttura sempre più definita, fuori e dentro le istituzioni”. Dalla settimana prossima partiranno i banchetti nelle circoscrizioni per la campagna di tesseramento 2018/2019