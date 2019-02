Navette Amat, Chinnici (Pd): “Pronto il ripristino delle linee”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’amministrazione comunale e l’Amat hanno garantito che il servizio delle navette gratuite in centro città e di collegamento tra il parcheggio Basile e piazza Indipendenza verrà immediatamente ripristinato. I soldi ci sono e nel prossimo bilancio potranno anche essere aumentati”. Lo dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo Dario Chinnici. “Si tratta di collegamenti pensati proprio per mitigare gli effetti della Ztl e quindi è inconcepibile una loro riduzione o sospensione – continua Chinnici – Sia l’amministratore di Amat, Michele Cimino, che l’assessore al Bilancio, Antonino Gentile, mi hanno assicurato che il problema è in via di risoluzione e che le linee verranno ripristinate in tempi brevissimi. Le risorse attuali consentono di garantire le navette ancora per molti mesi e nel prossimo bilancio di previsione ci faremo carico di aumentarli, così da non avere problemi per il futuro”.