Mutande appese in piazza Pretoria: "Orlando vendi anche queste"

In piazza Pretoria spuntano decine di mutande e uno striscione con scritto “Orlando vendi anche queste”. L'iniziativa porta la firma di CasaPound che in una nota spiega i motivi della simbolica protesta. “Abbiamo appreso dai giornali che una consistente parte del patrimonio immobiliare del Comune di Palermo verrà messo in vendita – afferma Vittorio Susinno, coordinatore palermitano di Cpi – 220 immobili in saldo per battere cassa e risanare le finanze del Comune in dissesto nonostante i balzelli di Ztl e Tari imposti da Orlando e della sua giunta. Nell’elenco è stata inserita anche la caserma dei vigili del fuoco mirabile esempio di architettura fascista, che attualmente viene affittata per 140 mila euro l’anno generando utili importanti e costanti per le casse comunali".

"Una volta di più cade la maschera di un sindaco che si è autoproclamato salvatore di tutti i popoli migranti – conclude Susinno – ma che non riesce né ad abbassare il tasso di disoccupazione della sua città, né il numero dei palermitani emigrati, ed infine a preservare quel patrimonio immobiliare che appartiene a tutti noi cittadini". Casapound annuncia anche una petizione per evitare che il sindaco porti a compimento l’operazione.