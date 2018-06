Ultimatum di Musumeci: "La Sicilia sprofonda, o le riforme o andiamo tutti a casa"

"O le riforme o tutti a casa". A lanciare questo ultimatum è il presidente della Regione, Nello Musumeci, dopo che ieri l'Aula ha deciso di rinviare in Commissione il collegato alla Finanziaria. Duro il commento del governatore: "La Sicilia sporofonda, aumenta il tasso di povertà, i nostri ragazzi continuano a partire all'estero e le imprese faticano, ma è come se nel palazzo del Parlamento si vivesse in un'altra dimensione. Siamo l'ultima regione d'Italia e la terzultima d'Europa".

"Prendo atto, con assoluta serenità - dice Musumeci - della volontà appena espressa dal parlamento siciliano di rinviare in commissione Bilancio il disegno di legge sul collegato alla Finanziaria. Aspetto fiducioso che il testo torni in Aula per essere serenamente valutato da tutti i gruppi politici, soprattutto negli articoli riguardanti la creazione del Polo per il credito agevolato (fusione Crias-Ircac) e la soppressione dell'Esa, l'ultimo vergognoso carrozzone della Prima Repubbblica".

"Una cosa è certa - sottolinea Musumeci - il mio è il governo del cambiamento, per il quale ho chiesto ed ottenuto a novembre il consenso del popolo siciliano. Se sulla strada delle riforme il Parlamento dovesse già da ora mettersi di traverso non ci sarebbe più alcuna ragione per restare al mio posto. In questa Regione devastata e saccheggiata dalla più famelica partitocrazia - conclude - non è più tempo per riproporre metodi antichi, tempi in cui la Regione mangiasoldi era utilizzata come bancomat. Voglio augurarmi che la mia preoccupazione sia del tutto infondata ma sentivo il dovere di informarvi".