Regione, Musumeci ha ricevuto il neo prefetto di Palermo

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha ricevuto in visita di cortesia a Palazzo Orleans il neo prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. Nel corso del cordiale colloquio, durato circa un'ora, si è discusso dell'attuale situazione economico-sociale dovuta all'epidemia in corso. Musumeci e Forlani hanno concordato sul fatto che per affrontare al meglio la Fase 2 sia necessaria una sinergia tra le varie istituzioni.

