Musumeci su Samonà: "Ha sobrietà, entusiasmo e competenza"

Intervenendo all'Ars per la sua relazione di metà mandato e passando in rassegna gli interventi effettuati nel settore dei beni culturali, il governatore siciliano Nello Musumeci ha colto l'occasione per presentare al Parlamento il neo assessore al ramo Alberto Samonà, che ha anche la delega all'identità siciliana, designato dalla Lega. "Un siciliano, di Palermo - ha rimarcato Musumeci -. Gli auguro un buon lavoro e sono sicuro che saprà farsi apprezzare per la competenza, la sobrietà e l'entusiasmo che mette nell'esercizio del suo ruolo".

