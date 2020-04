Il Movimento Cristiano Lavoratori dona barella di biocontenimento per Covid-19 al Civico

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Palermo dona attrezzatuta sanitaria nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in favore dell'Ospedale Civico. Si tratta di una barella di biocontenimento che sarà destinata al reparto di rianimazione. La direzione aziendale esprime vivo ringraziamento per il gesto di generosità di Mcl e per la sensibilità mostrata nei confronti della grave situazione di emergenza in cui versano gli ospedali italiani, fortemente impegnati a contrastare la diffusione del Covid.19.

"Mcl prosegue ancora nel suo impegno sociale con atti concreti - dichiara il presidente Giuseppe Gennuso - soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria che colpisce i nostri concittadini".