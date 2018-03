Palermo non ha un assessore comunale al Turismo, i 5 Stelle: "Inaccettabile"

"Palemo non ha un assessore comunale al Turismo, è inaccettabile". Il Movimento 5 Stelle chiede di "coprire" una carica che al momento il Comune non prevede. Oggi a Sala delle Lapidi era presente l'assessore alla Cultura Cusumano per discutere con il Consiglio delle criticità relative a Palermo capitale della Cultura e Manifesta in vista delle iniziative previste a Palermo quest'anno.

Il consigliere Igor Gelarda (M5S) componente della commissione consiliare che si occupa anche di turismo, ha chiesto che il sindaco Orlando istituisca una figura autonoma di assessore al Turismo. "E inaccettabile - dice Gelarda ex capolista del M5S - che la capitale italiana della cultura non abbia un assessore autonomo al Turismo, la cui delega è ben salda, per ragioni ai comuni mortali inspiegabili, nelle mani della sindaco Orlando. Smettiamola di dire che potremmo vivere di turismo, quando non riusciamo neanche ad avere un assessore dedicato,il cui ruolo sarebbe quello di programmare una città turistica vera. Una città che puzza dalla fame e per la spazzatura, che viene invece percepita come perfetta da un'amministrazione comunale che ha tagliato completamente i ponti con la vita reale della città".

Gelarda continua: "Tra l'altro l'esperimento dell'authority del turismo è fallito quasi subito e non ne resta più nulla. Ed è assolutamente illogico, se non assurdo, pensare che turismo e cultura possano essere separati tra di loro. E allora come gruppo consiliare chiediamo un atto di umiltà a questo sindaco, che ammetta di avere almeno parzialmente sbagliato la politica turistica fino ad oggi, senza coinvolgere il consiglio comunale, i cittadini e le attività produttive e istituisca subito, come primo passo di un processo produttivo, la figura assessoriale autonoma al turismo".