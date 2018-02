La richiesta del Movimento 5 Stelle a Musumeci: "Via gli assessori candidati"

“L'altro giorno il grido di dolore dei disabili – cui va tutta la nostra solidarietà - che lamentavano le difficoltà a contattare l'assessore Ippolito, ora quello di settemila precari senza stipendio per una controversia tra Regione ed Inps. E' inaccettabile: se questi assessori sono in cerca di poltrone più comode, e ci riferiamo anche a Sgarbi e a Lagalla, si mettano da parte, i siciliani non possono aspettare che facciano i propri comodi sulla pelle dei cittadini, mentre l'isola affonda. Queste persone vanno in giro pagate con i soldi pubblici, ma invece di risolvere i problemi dei siciliani e della nostra terra fanno campagna elettorale.Tutto questo a bordo di auto blu pagate dai cittadini”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 stelle all'Ars che chiedono un' immediata presa di posizione di Musumeci sulla questione e di andare a riferire in aula sugli assessori candidati.

“Certo è – continuano i cinquestelle - che Musumeci non poteva scegliere squadra di governo peggiore. Se a questi cacciatori di poltrone aggiungiamo l’inadeguatezza di altre figure come Figuccia,che ha gettato la spugna alle primissime difficoltà, il quadro che viene fuori di questo esecutivo è più che fallimentare. Musumeci non può continuare a fare lo spettatore non pagante di questo disastro. Il 'Crocetta del centro destra' intervenga e e rimuova gli assessori candidati. Se non può, chieda il permesso di farlo a Micciché”.