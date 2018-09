E' morto Palazzolo, avvocato ed ex sindaco di Campofelice di Roccella

All'inizio degli anni Novanta era stato sindaco di Campofelice di Roccella: Francesco Palazzolo, avvocato, una vita dedicata alla politica, è morto. Si è arreso a una brutta malattia che lo aveva aggredito nelle ultime settimane. Palazzolo si è spento all'età di 67 anni.

I funerali si sono svolti ieri nella chiesa madre di Campofelice di Roccella. Palazzolo, laureato a Palermo in giurisprudenza, era considerato un pilastro per la sua comunità. Ex consigliere comunale e sindaco (in quota Partito socialista italiano), aveva guidato il Comune di Campofelice di Roccella dal 26 giugno 1990 al 30 maggio 1991.