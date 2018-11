E' morto Filiberto Scalone, volto storico della destra siciliana

Aveva 89 anni. Avvocato, patrocinante in Cassazione è stato membro della Direzione nazionale del Movimento Sociale Italiano e componente del Comitato centrale dal 1985 al 1990. Nel 1996 la condanna in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Nel 2004 l'assoluzione in Cassazione