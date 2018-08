Mondello, parcheggio-pattumiera in via Saline: "Ma i rifiuti pagano la sosta?"

Il parcheggio di via Saline, a Mondello, trasformato in una pattumiera. Lo rende noto il consigliere comunale, Sabrina Figuccia, che lancia una provocazione: "Ma i rifiuti pagano la sosta? La Rap versa l’obolo all’Amat come ogni mortale cittadino?".

"A chi vuole andare a Mondello può capitare non solo di pagare profumatamente il posteggio dell’automobile, ma anche di lasciarla in mezzo ad un… mare di rifiuti. E' questo il destino che attende chi, palermitano o turista, decida di trascorrere una giornata in spiaggia. Come se non bastasse il caos del traffico cittadino, una volta raggiunto il sospirato traguardo del parcheggio, il malcapitato dovrà sborsare un bel po’ di euro per lasciare la propria auto nel parcheggio di via Saline, a pochi passi dalla battigia ma contornato da decine di mucchi di immondizia".

Tra il serio e il faceto, Figuccia punta il dito contro l'amministrazione comunale: "Siamo costretti a fare i conti quotidianamente con la sciatteria e l’incapacità di chi dovrebbe amministrare la città e che invece obbliga tutti noi, turisti compresi, a vivere in un mare di disagi. Finirà mai questa maledizione? Quando finalmente Palermo tornerà ad essere una città normale, in cui vivere non deve trasformarli anche in uno slalom tra montagne di rifiuti? Ai posteri l’ardua sentenza".