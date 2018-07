Mondello, parcheggio di via Saline: sì del Comune a pass speciali per i residenti

Sì ai pass per consentire ai residenti di via Saline e dintorni di parcheggiare in appositi stalli. Lo stabilisce un'ordinanza della polizia municipale, firmata dal vice comandante Luigi Galatioto, che regola la sosta dei residenti in questa zona di Mondello.

Ne dà notizia il consigliere della Settima Circoscrizione, Ferdinando Cusimano, assieme al presidente Giuseppe Fiore: "Si tratta - dicono - di atto di grande responsabilità e attenzione del Comune verso i residenti della località balneare, che agevola la vita quotidiana di numerosi cittadini. Non sarebbe stato giusto rendere vita difficile a chi vive dieci mesi in solitudine e tre mesi con il triplo della popolazione".

LEGGI L'ORDINANZA

L'amministrazione, recentemente, ha introdotto le strisce blu nel parcheggio di via Saline, affidato all'Amat. Un provvedimento che rischiava di penalizzare i residenti perché le strisce blu di categoria B non consentono il rilascio di pass. Dopo i disagi e le proteste, il Comune - sollecitato dal gruppo consiliare di Sicilia Futura e della Settima Circoscrizione - ha aggiustato il tiro, incaricando l'Amat di "disegnare" appositi stalli di colore giallo per parcheggiare le auto in via delle Sirene.

Ne potrà usufruire, non prima di aver richiesto il pass presso gli uffici delle Circoscrizione, chi abita in via Saline (nel tratto compreso tra le vie Nuova Buffa a Igea), nelle vie Clio, Nuova Buffa, Melpomene, Urania, Igea, in viale delle Sirene, viale dei Lillà, viale delle Viole e nei tratti stradali interni. Due stalli saranno riservati al parcheggio dei disabili. La fruizione di questi parcheggi è subordinata al rilascio di un contrassegno "R" che avrà validità dall'1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

