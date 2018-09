"L'azzardo non è un gioco", a Mondello un torneo di beach volley contro la ludopatia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“L’azzardo non è un gioco” è l’evento del MoVimento 5 Stelle volto a disincentivare il gioco d’azzardo attraverso una giornata dedicata allo sport e alla sensibilizzazione sulla ludopatia. Dopo il successo dell'iniziativa #ioSonoPlasticFree all'Arenella di sabato scorso, dove oltre 150 cittadini provenienti da tutta la provincia di Palermo hanno ripulito la spiaggia libera e proposto ai bagnanti un modello alternativo ecologico all'utilizzo della plastica monouso, sabato 8 settembre alle 16.00, nella spiaggia di Mondello, presso il lido “L’ombelico del Mondo” il M5S proporrà “L’azzardo non è un gioco”, un nuovo evento nazionale che dopo aver fatto tappa in varie città d'Italia, giungerà anche nel capoluogo siciliano. A partire dalle 16.00 si giocherà un torneo di beach volley con i portavoce del MoVimento 5 Stelle che si concluderà con una agorà sulla spiaggia.

Lo scopo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema del gioco d’azzardo e sulle ripercussioni dello stesso nel tessuto economico e sociale. Durante la giornata sarà allestito un gazebo dove si potranno ricevere informazioni sul tema dell’evento e dove ci si potrà iscrivere al torneo sportivo di sabato. Possono iscriversi singoli cittadini o squadre di minimo 4 giocatori. L'evento è organizzato dal gruppo dei parlamentari del Movimento eletti nel territorio di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D'Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica, insieme ai consiglieri comunali e di circoscrizione, vedrà il coinvolgimento di attivisti e simpatizzanti, ma sarà aperto a tutti i cittadini.

Alla fine del torneo, presso la struttura, è prevista un’agorà sul contrasto al gioco d’azzardo. Ci si può iscrivere tramite questo link ---> https://goo.gl/forms/LrZ9dYIRquZImTn43