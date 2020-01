Dopo l'sos dei Comuni al governo il ministro per il Sud a Palermo: vertice con l'Anci

Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, sarà martedì 7 gennaio in città per incontrare il Consiglio regionale dell'AnciSicilia. Alle 12 il ministro terrà una conferenza stampa a Villa Niscemi.

Una visita che arriva a pochi giorni dall'ennesimo Sos lanciato dai Comuni al governo nazionale. Per l'associazione dei Comuni c'è "una inescusabile indifferenza da parte dello Stato e della Regione" davanti all'aumento dei Comuni in dissesto, di quelli commissariati e dei "sindaci che gettano la spugna". "Dinnanzi a difficoltà di questa portata - ha detto il presidente Leoluca Orlando - nel 2019 anziché assistere ad azioni finalizzate a favorire lo sviluppo economico e a sostenere il sistema infrastrutturale, ci si é trovati, per responsabilità del governo regionale e nazionale, a non poter contare su risorse finanziarie previste in bilancio finalizzate al pagamento dei mutui e per realizzare investimenti in favore delle comunità: dei 115 milioni di euro previsti per investimenti, quasi a fine anno, ne sono stati erogati appena 45, mentre degli altri 70 milioni previsti non si ha alcuna notizia"