Vertenza Blutec, Di Maio a Termini Imerese: incontrerà delegazione di operai

Visiterà gli stabilimenti che un tempo ospitavano la Fiat e incontrerà una delegazione di operai dell'indotto rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali, ma in agenda - almeno finora - non ci sono incontri ufficiali con il primo cittadino e con i sindacati. Sarà una giornata intensa quella del ministro dello Sviluppo economico e vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, che domani sarà a Termini Imerese.

Al centro dell'attenzione la vertenza Blutec, che non ha mai ingranato con pesanti ripercussioni per l 'economia del territorio. Nei giorni scorsi, inoltre, la guardia di finanza ha avviato un'indagine sui venti milioni di euro dati da Sviluppo italia.

"Rinnoviamo la nostra richiesta d'incontro al ministro dello Sviluppo economico - dice Enzo Comella, della Uilm Palermo - . E' necessario un confronto, il ministro insieme alle organizzazioni sindacali deve affrontare varie emergenze: dal progetto di reindustrializzazione dello stabilimento di Termini Imerese, partito in modo parziale, all'ultima inchiesta sulle risorse che ha coinvolto Blutec".

Richiesta supportata anche dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando: "La vertenza, anzi le diverse vertenze che ormai si intrecciano attorno al futuro del polo industriale di Termini Imerese e del suo indotto rischiano di divenire più complicate se non si agisce a livello nazionale, comprendendo l'impatto gravissimo che esse hanno su quel territorio. Per questo non posso che associarmi alla richiesta dei sindacati di incontrare già domani il ministro del Lavoro per discutere delle prospettive occupazionali e di redditto per le oltre mille famiglie coinvolte".

"Ho appreso casualmente - scrive su Facebook il sindaco di Termini Francesco Giunta - che Luigi Di Maio, sarà a Termini Imerese. La notizia non può che essere accolta con grande gioia dall’amministrazione comunale, dalla cittadinanza e, soprattuto, dai numerosi lavoratori dell’ex stabilimento Fiat e del suo indotto, ancora in attesa di soluzioni volte a garantire loro il mantenimento degli strumenti sociali di sostegno. L’occasione, inoltre, sarà preziosa, perché ci consentirà di illustrare al ministro le complesse problematiche della carenza di lavoro e le prospettive che intravediamo per i disoccupati e gli inoccupati. Sono certo che il ministro sarà anche portatore di progetti concreti per l’intero territorio e, a tal fine, l’amministrazione mette a sua disposizione la sede storica del Comune, per consentirgli di condividere con tutti i suoi piani e quelli del governo per la Sicilia e, in particolare, per la provincia di Palermo".