Il ministro Francesco Boccia a Palermo: incontrerà rappresentanti Anci

Tappa a Palermo per il ministro Francesco Boccia. Il responsabile degli Affari regionali e le autonomie incontrerà il prossimo 6 marzo, alle 14.30 a Palazzo Comitini, il Consiglio regionale dell'Anci Sicilia. Sul tappeto le problematiche d'interesse degli Enti locali siciliani con l'obiettivo di avviare, "come più volte chiesto", spiegano dall'associazione dei Comuni siciliani, un "confronto stabile" fra Stato, Regione e Comuni con "il fine di avviare un percorso che favorisca l'armonizzazione della legislazione nazionale con quella regionale, evitando che alcune norme al momento dell'attuazione da parte degli Enti locali siciliani, risultino inapplicabili o peggio in contraddizione tra loro".

Si tratterà di un incontro istituzionale, programmato su invito e d'intesa con il presidente dell'AnciSicilia, Leoluca Orlando, e al quale parteciperà anche il Coordinamento regionale dei giovani amministratori. "Sarà affrontata la difficile condizione in cui si trovano i Comuni dell'Isola a causa dell'estrema criticità della situazione finanziaria in cui versano, che risulta essere più complessa rispetto al resto d'Italia e allo stesso Mezzogiorno", concludono da Anci Sicilia.