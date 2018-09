Il ministro Bonisoli a Palermo, esordio sarcastico: "Sindaco, una notizia che lei sia qui"

"Sindaco come va? Tutto bene? Questa è già una notizia". Esordio "pungente" per il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, a Palermo per la presentazione del progetto di adeguamento degli spazi del museo Riso agli standard europei. La battuta sarcastica del ministro alla vista del primo cittadino suona come una risposta alla decisione di Orlando di disertare nei giorni scorsi l'incontro con il premier Conte a Brancaccio.

Il presidente del Consiglio ha scelto di inaugurare l'anno scolastico all'istituto intitolato a Padre Puglisi, nella vigilia dell'anniversario del suo martirio, ma il sindaco non si è presentato per accoglierlo contestando la scelta di far saltare delle somme destinate alle periferie e in particolare proprio a Brancaccio nel Milleproroghe.

Bonisoli ha poi spegato che il governo vuole "investire in situazioni che possono creare lavoro e sicuramente l'ambito culturale è una di queste. Palermo può essere uno dei luoghi in Italia su cui fare sperimentazione e a cui dedicare una speciale attenzione". Il progetto di ammodernamento del museo Riso prevede anche la riqualificazione urbana dell'area compresa tra piazza Bologni e piazza Gran Cancelliere.

Parlando dell'anno di Palermo come capitale della cultura, il ministro l'ha definita una "buona opportunità per la città". "Il sindaco - ha aggiunto - mi aveva invitato all'inaugurazione ma quel giorno avevo un impegno, il sindaco è molto insistente, non è uno che si lascia dire di 'no' una sola volta, ma ho rispettato la promessa e sono arrivato, anche se con un pò di ritardo. E' importante perché dà la possibilità di essere visibili, di realizzare iniziative mirate e di iniziare un percorso che va al di là dell'anno in cui la città è Capitale italiana della cultura. E' un'opportunità per città e per la Regione, è già capitato in Italia con alterne fortune a volte. I migliori auguri a Palermo perché sia un'occasione di vivere la in un altro modo".