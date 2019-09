Nuovo governo Pd-M5s, Orlando: "Stop alla cultura della paura e dell'odio"

"Finalmente dopo 14 mesi di tentativi di far prevalere nel nostro Paese una cultura dell’intolleranza, della paura e dell’odio, l’Italia ha un nuovo governo che dovrà certamente esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura della Lega Nord e di Matteo Salvini". Con queste parole il sindaco Leoluca Orlando commenta la nascita del nuovo esecutivo giallorosso, guidato dal presidente Giuseppe Conte.

Il primo cittadino esprime inoltre apprezzamento per la scelta di confermare il ministero per il Sud: "È un segnale certamente importate che avevo sollecitato come sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia, perché il superamento degli squilibri territoriali è condizione essenziale per la tenuta democratica del nostro Paese. Fondamentale è - conclude Orlando - che l'attenzione al Mezzogiorno, così come alla condizione drammatica delle autonomie locali dopo decenni di tagli alle risorse e di normative inadeguate, sia costante da parte di tutti i ministeri, perché il superamento del gap fra i diversi territori sia obiettivo strategico di tutto il Governo". A ricoprire il dicastero sarà il siciliano Giuseppe Provenzano.