Ben 140 progetti per prendersi cura dei quartieri, all'Ascione si presenta Milleperiferie | VIDEO

Oltre 2100 interventi per investimenti superiori ai 2 miliardi in tutta Italia. L'iniziativa, ideata e diretta da "I World" e promossa da Anci Sicilia, è presentata all'istituto Ascione. Dovevano esserci anche i ministri Provenzano e De Micheli, assenti per un urgente consiglio sul bilancio