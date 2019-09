Migranti, torna l'armonia tra Orlando e Roma: "Ritroviamo credibilità internazionale"

"Al primo meeting internazionale in materia di sicurezza cui partecipa, il nuovo Governo con il ministro Lamorgese porta a casa un risultato che dimostra come le polemiche di questi mesi non avevano nulla a che vedere né con la sicurezza né con i migranti, ma servivano solo a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dai veri problemi dell'Europa e dell'Italia". Lo dice il sindaco Leoluca Orlando, commentando il risultato raggiunto nel corso del vertice dei ministri dell'Interno europei a Malta per il quale accoglienza e rimpatri spettano a tutti, non solo ai Paesi di approdo.

Orlando, che aveva ingaggiato un duro scontro con l'ex ministro Salvini proprio in tema di migranti e accoglienza, guarda con favore al nuovo corso. "Finalmente - dice Orlando- il nostro Paese ritrova la propria credibilità internazionale grazie a un attento lavoro politico ed anche grazie al lavoro fatto da tante amministrazioni comunali e dalla società civile che hanno contrastato la deriva xenofoba di marca leghista, affermando a livello internazionale l'esistenza e la forza di un'Italia accogliente e lungimirante. Finalmente si garantirà il diritto alla vita e il dovere del salvataggio delle vite umane e sarà assicurata un'equa redistribuzione dei migranti sul territorio europeo. È un passo importante, ma è soltanto il primo passo. Adesso bisogna affrontare il tema complessivo della presenza dei migranti all'interno dell'Unione Europea, perché cessi qualsiasi forma di ostacolo, per non dire persecuzione, nei confronti di chi salva vite umane e perché si costruiscano condizioni di visibilità, integrazione e riconoscimento dei diritti dei migranti come condizioni per costruire condizioni di vera sicurezza della nostra comunità".