Il sindaco di New York a Orlando: "Tieni duro, difendi i diritti umani"

Se in Italia la sua battaglia a favore dei migranti ha suscitato più di una polemica, c'è chi - dall'estero - solidarizza con il sindaco Leoluca Orlando. A dimostrare apprezzamento per la battaglia che il primo cittadino sta conducendo in nome dell'accoglienza è il sindaco di New York, Bill De Blasio.

"Tieni duro, rigetta l'odio e abbraccia e difendi i diritti umani per i quali l'Italia è stata nota nella sua storia. New York sta al tuo fianco in questa lotta per la difesa dell'anima del tuo Paese. Avanti fratello", scrive De Blasio su Twitter..

A stretto giro il ringraziamento di Orlando: "Grazie al sindaco di New York Bill De Blasio per le parole di affetto e incoraggiamento. Grazie per riconoscere e sostenere l'importanza di una battaglia contro l'odio e per i diritti umani".