Affondo di Miccichè contro Salvini: "I leghisti ci vogliono soltanto ammazzare"

"Siamo siciliani. L’orgoglio di essere siciliani dobbiamo ricordarcelo anche quando andiamo a votare. Andare a votare uno che ci ha offeso per tutta la vita (Salvini ndr), soltanto perché viene a dirci che ci vuole bene, non è possibile. Scordiamocelo, perché i leghisti ci vogliono soltanto ammazzare". A parlare è il commissario regionale di Forza Italia e presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, nel corso di un comizio a Favignana e poi rilanciato tramite Facebook.

Non è la prima volta che il forzista attacca senza mezze misure il leader della Lega. L'ultima occasione di scontro, in termini di tempo, a fine aprile quando parlando dei due vicepremier ha usato l'espressione "due coglioni che camminano sempre in coppia..."

Miccichè ha poi affrontato la questione "quote tonno" definendo "illegittimo" il decreto firmato dal sottosegretario. "Le quote tonno sottratte a Favignana - ha detto - sono frutto di una scelta esclusivamente politica della Lega di Salvini perchè persino l'ufficio tecnico del Ministero si era rifiutato di firmarlo. Consiglio alla ditta Castiglione di ricorrere al Tar".