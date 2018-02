Sicilia a braccetto con la Gran Bretagna: "Ok a scambi culturali e scientifici"  

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, ha ricevuto in visita ufficiale a Palazzo dei Normanni l’ambasciatrice britannica in Italia, Jill Morris. La diplomatica, accompagnata dal capo dell’ufficio politico dell’Ambasciata britannica a Roma, Gerardo Kaiser, ha spiegato che l’obiettivo del suo primo viaggio a Palermo è “quello di stabilire contatti con le istituzioni, avere rapporti diretti con la Sicilia per gettare le basi e realizzare importanti progetti culturali e scientifici. Ma soprattutto – ha sottolineato - vogliamo incoraggiare gli studenti a studiare all’estero e a venire in Sicilia a conoscere la vostra terra”.

Nonostante il mutato contesto normativo a livello comunitario, in seguito alla Brexit, l’ambasciatrice ha spiegato che “è intenzione del Regno Unito mantenere gli standard europei e investire sulle energie rinnovabili e sul bene comune”.

Soddisfatto il presidente dell’Ars, Miccichè: “La Sicilia, nell’ambito di una collaborazione continua, può offrire molto alla Gran Bretagna dal punto di vista culturale e scientifico – ha detto -. I giovani siciliani sono tra i più preparati a livello internazionale. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a investire sulla ricerca, com’è avvenuto con l’Ismett che rappresenta un’eccellenza nell’ambito della chirurgia dei trapianti di organi. Per questo, infatti, continueremo a invogliare i nostri giovani a studiare all’estero tramite i progetti Erasmus – ha aggiunto -. Inoltre, tramite la Fondazione Federico II – ha sottolineato Miccichè - riteniamo di potere dare un impulso alla conoscenza nel mondo della nostra ricca identità culturale”, ha concluso.