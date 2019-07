Lo Sardo: "Messa in sicurezza delle aree a rischio incendi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio della V Circoscrizione su mia proposta ha approvato la suddetta mozione. Premesso che il territorio della Regione Sicilia è individuato come “ Area a rischio di incendio boschivo”; Premesso che il periodo a più alto rischio di incendi è quello compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre; Considerato che tali incendi, oltre che arrecare danni a terreni e cose, mettono in serio rischio la sicurezza stradale e la salute dei cittadini; Considerato che anche nella nostra Circoscrizione negli anni passati si sono sviluppati casi di incendio e che ciò comporta elevati costi a carico dell’amministrazione in termini di dispiegamento di mezzi e personale; Considerato che una normativa nazionale vigente impone ai proprietari dei terreni di mantenere le aree in sicurezza; Il Consiglio della V Circoscrizione IMPEGNA Il Sindaco e gli Assessori competenti a far pervenire in tempi rapidi a ciascun proprietario di terreno una formale comunicazione scritta tramite PEC o altri strumenti idonei di comunicazione , di messa in mora, qualora per incuria o ignoranza delle indicazioni e normative nazionali e regionali, si manifestassero casi di incendi sul territorio e si impegna altresì il Sindaco e gli Assessori di concerto con la commissione competente a formulare le stesse richieste di manutenzione e messa in sicurezza all’Area del decoro Urbano e del Verde della città di Palermo e a tutti gli altri enti, regionali e provinciali che hanno in carico aree sul territorio della V Circoscrizione.