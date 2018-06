Mercato ortofrutticolo chiuso, Sinistra Comune: "Il Consiglio regolamenti settore"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le condizioni del mercato ortofrutticolo sono drammatiche. Oggi l'intervento dell'amministrazione comunale non è più rinviabile. Occorre che nel più breve tempo possibile il Consiglio comunale metta mano ai regolamenti dei mercati generali e al regolamento sui mercati storici. Questo consentirà di rilanciare un importante settore economico della nostra città e di dare ossigeno alle attività commerciali correlate". Lo affermano i consiglieri di Sinistra comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno in merito alla chiusura per tre giorni del mercato ortofrutticolo per ragioni igieniche.