Mercato ortofrutticolo chiuso, Caracausi: "Consiglio approvi il regolamento"

“La chiusura del mercato ortofrutticolo, disposta dal sindaco Orlando per tre giorni, dimostra quanta poca attenzione è stata riservata a uno dei polmoni economici della nostra città. La mancata approvazione in consiglio comunale del regolamento unico dei mercati generali non aiuta a risolvere i problemi della struttura: è arrivato il momento di esitarlo e le forze che vi si oppongono devo dire perché e quali correttivi propongono. Non si può perdere altro tempo, bisogna dare regole certe al settore”. Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv.