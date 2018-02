"Mercatino dell'Albergheria di nuovo bene comune della città"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La città bene comune si riappropria dei suoi spazi storici. Grazie al lavoro del presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia e al comitato cittadino Sos Ballarò, il mercatino rionale dell'Albergheria sarà regolamentato, i venditori saranno 'messi in regola' e al quartiere saranno restituiti dignità e decoro", lo dichiarano i consiglieri comunali di Sinistra Comune Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno. Dal martedì alla domenica è prevista anche la pedonalizzazione dell'area.

"E' il risultato di anni di interlocuzione con i residenti, gli attori sociali e l'Amministrazione, che dimostra come l'idea di una citta partecipata sia possibile. Il coinvolgimento della cittadinanza è stato un ingrediente essenziale per la buona riuscita del progetto. Condividiamo con entusiasmo il percorso fin qui intrapreso, che vuol far vivere la città in ogni sua piccola articolazione, puntando allo sviluppo sostenibile ed alla partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini."