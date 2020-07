L'avvocato Maurizio Benincasa è il nuovo garante regionale per la disabilità

Avvocato, già componente dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell'Osservatorio nazionale per l'inclusione scolastica presso il Miur, Maurizio Benincasa è il nuovo garante regionale della persona con disabilità. Lo ha nominato l'assessore regionale per le Politiche sociali, Antonio Scavone. Tra i compiti del garante: la promozione di ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sull'handicap e dei relativi mezzi di tutela, la possibilità di esprimere pareri in ordine alla normativa vigente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone con disabilità, la predisposizione di una relazione biennale sullo stato di attuazione della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità nel territorio regionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i suoi poteri invece: può accedere agli uffici pubblici o servizi aperti al pubblico per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità, nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettivo-relazionale. "Una nomina di alto profilo - ha affermato l'assessore Scavone - effettuata nella considerazione soprattutto che l'adeguatezza e la continuità dell'assistenza agli alunni disabili alla ripresa dell'anno scolastico costituisce priorità assoluta per il governo Musumeci. L'Ufficio del Garante - prosegue Scavone - sarà incardinato presso il servizio 7 'fragilità e povertà' del dipartimento regionale della Famiglia e sarà dotato di adeguate risorse umane e finanziarie volte ad assicurare la sua piena funzionalità”.