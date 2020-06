Dopo il lockdown Salvini torna a girare l'Italia: farà tappa anche a Palermo

Ha deciso di mettersi di nuovo in marcia e farà tappa nei prossimi giorni anche a Palermo perché, dice "serve ascolto diretto della gente. Matteo Salvini approfitta del via libera agli spostamenti tra regioni e annuncia un nuovo tour elettorale in tutta Italia. Molise, Campania. E poi Sicilia, Calabria, Marche e Toscana. Quindi rotta al Nord: Milano e la Lombardia, tra un paio di settimane. "Dopo mesi di Skype, Zoom e Messenger sono contento di tornare sul campo e dare ascolto a quegli italiani di cui il governo si è dimenticato".

Matteo Salvini non ne poteva più: la politica, per il leader della Lega, non può restare sotto il ricatto del virus - e ora che è arrivata la fase 3 - con i confini regionali aperti, molla gli ormeggi. Si torna tra la gente, dopo le prove generali del 2 giugno a Roma, non prive di polemiche, e in vista del bis al Circo Massimo, il prossimo 4 luglio. Nel frattempo si riavvolge il nastro: selfie e cori da stadio, palchi e comizi con gli stessi slogan, a distanza di qualche chilometro, non mancheranno nel mese di giugno. In marcia già dallo scorso weekend da sud a nord, partendo da Isernia, e poi Napoli, Avellino, Palermo, Messina, fino a Milano.

"Sono convinto - scrive in un post che sembra il lancio di promozione della sua tournée estiva - che solo ascoltando dalla viva voce di cittadini e aziende problemi e difficoltà sia possibile avere le informazioni necessarie per aiutare e risolvere". A fianco di imprenditori e commercianti, delle forze dell'ordine, pronto a rilanciare la sfida sovranista. Salvini non nasconde le sue intenzioni. Anzi, nella sua bacheca Facebook, come capita di rado, scende tra i post di commento, e replica più volte. A chi, come Enrica, gli chiede di venire in Puglia risponde: "Tornerò presto anche lì". Un corpo a corpo con i suoi che non vede l'ora di ripetere in piazza.